Teodorovici vrea un altfel de PSD: „Nu strică să lăsăm şi un pic aşa, nu neapărat de rebeliune, un pic de aer mai nou. Nu de #rezist, de #insist” / Care este marele său regret

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor și președintele executiv al PSD, consideră că în partid „nu strică” un aer „mai nou, nu de #rezist, de #insist”, potrivit Agerpres.

„Nu strică să lăsăm şi un pic aşa, nu neapărat de rebeliune, un pic de aer mai nou. Nu de #rezist, de #insist. Trebuie să înţelegem că trebuie să insistăm în a continua lucrurile bune, în a face lucruri bune pentru această ţară. A rezista nu este vreo mare onoare. Din păcate, au rezistat foarte mulţi şi în mod nejustificat. Dar a insista va schimba lucrurile în bine, cred că asta trebuie să fie o valoare.

Şi atunci, cum spuneam, trebuie să ne schimbăm cu toţii, să deschidem acest dialog, să nu ne ferim să spunem lucrurilor pe nume, să nu ne sperie competiţia, să acceptăm că discuţia în partid trebuie să se poarte ţinând cont de partid şi nu de persoane. Adică, dacă astăzi, nu ştiu, se decide ca la Finanţe să vină o persoană care are mai multă experienţă, mai multe idei, cu mai bune idei, mai multă determinare, foarte bine, trebuie făcute aceste lucruri”, a spus Teodorovici, vineri, la Bistrița-Năsăud.