Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat, luni, în timpul audierilor miniștrilor din Guvernul Orban II, că deficitul de 4,6%, arătând că liberalii au sabotat eforturile guvernului PSD.

Teodorovici este dispus să meragă în fața unei comisii, alături de fostul premier Viorica Dăncilă, pentru a clarifica situația.

"Putea fi evitat anul trecut acel 4,6% pe care domnul Cîţu l-a realizat. De asta am şi propus în mod public şi astăzi în Comisia reunită o comisie de anchetă care să pună foarte clar toate datele pe masă. Să fie chemaţi la această comisie de anchetă prim-ministrul Dăncilă. Eu am să merg acolo ca ministru de Finanţe pentru a discuta despre programarea şi execuţia anului trecut la 10 luni şi după aceea şi domnul Orban şi domnul Cîţu pentru a explica felul în care ultimele două luni din anul 2019 s-au desfăşurat. Pentru că eu am elemente rezonabile să cred că au fost în mod nejustificat crescute chetuielile şi mai ales veniturile lăsate de izbelişte astfel încât să fie la final de an un deficit foarte mare, 4,6% cum spuneam, pentru ca în acest an să pozeze în salvatorii naţiunii. Este o practică care ne va costa foarte mult în anii care urmează", a spus Eugen Teodorovici.



PSD-istul avertizează că acest deficit va duce, cel mai probabil, la scăderea ratingului şi implicit dobânzi mai mari.

La rândul său, ministrul propus al Finanțelor, Florin Cîțu, a spus că este de acord cu o discuție despre întâmplările trecute.

"Cu mare drag discutăm despre ce s-a întâmplat anul trecut în orice comisie, mai ales despre rectificarea bugetară din vară, despre notele pe care le-a pus domnul ministru în guvern care spuneau că există pericolul să se depăşească deficitul de 3%, ce măsuri trebuia să ia şi nu a luat din vară. Notele pe care le-a primit domnia sa în minister că deficitul ar putea să se ducă la 4,1%. Facem acea comisie de anchetă şi vin public cu toate aceste măsuri", a spus Florin Cîţu în cursul audierilor.