Primăriile nu mai au bani să funcţioneze până la finalul anului. Situaţia bugetelor este dezastruoasă pentru mai mult de jumătate dintre oraşele ţării, iar ministrul Finanţelor încearcă din nou să-i ducă pe primari cu zăhărelul. Edili au ajuns la guvern să discute cu Teodorovici pentru a găsi soluții la rectificarea bugetară, pentru că altfel, spun aceștia, vor ajunge în pragul falimentului.

Doar că la întâlnire nu va participa şi primarul general Gabriela Firea, unul dintre cei mai vocali critici ai Guvernul pe subiectul alocării bugetare pentru administraţiile locale. Dintre primarii din Bucureşti participă doar Robert Negoiţă de la Sectorul 3.

Motivul invocat pentru absenţa acestora este faptul că la întâlnire au fost convocaţi reprezentantii Asociatiei Muncipiilor din Romania (AMR) şi cei ai Asociaiei Oraselor din Romania (AOR), iar Firea şi ceilalţi primari de sectoare, în afara lui Negoiţă, nu fac parte din cele două organizaţii.

Această întâlnire vine în contextul în care majoritatea primarilor s-au plâns că în cazul în care nu le va fi suplimentat bugetul, multe primării riscă să intre în faliment.

Asociatia Oraşelor din România a transmis zilele trecute o scrisoare către ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, în care critică faptul că nu a reuşit până acum să poarte niciun dialog productiv cu el.

Reprezentanţii Asociaţiei Oraşelor din România îi cer lui Teodorovici că la rectificarea bugetară, anunţată pentru această lună, să ţina cont de propunerile lor, pentru a putea evita falimentul celor mai multe dintre unităţi administrativ-teritoriale cu statut de oraş.

