Interlopul politic Teodorovici, mitocănie și hărțuire sexuală la adresa reporterului B1.ro: "Sunteți liberă diseară? / Îmi faceți curte că nu vă văd ochișorii, dinții văd că îi aveți puși" (VIDEO)

Într-o Românie în care, sub guvernarea PSD, clanurile interlope au ajuns să facă legea în majoritatea județelor țării, s-a ajuns în situația în care chiar unul dintre miniștrii cheie din Guvern să aibă un comportament incalificabil, golănesc, care poate fi catalogat chiar drept hărțuire sexuală. Este vorba de, încă, ministrul de Finanțe, Eugen Orlando Teodorovici, care a avut un derapaj verbal fără precedent la acest nivel la adresa reporterului B1.ro.

Supărat pe rezultatele de la moțiunea de cenzură în care opoziția a strâns 238 de voturi și a dărâmat guvernul Dăncilă, Teodorovici a apelat la un limbaj incalificabil la adresa reportelui B1.ro care a vrut să îi adreseze câteva întrebări privind viitorul său politic.

Demn de un interlop și nu de om politic, acesta a răspuns într-un mod halucinant de mitocănesc, într-un fel ce se poate cataloga chiar drept hărțuire sexuală.

