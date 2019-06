Eugen Teodorovici a fost ales, sâmbătă, în funcția de președinte executiv al PSD. În discursul pe care l-a susținut după anunțarea rezultatelor, ministrul Finanțelor a spus că nu știe ce înseamnă să fii președinte executiv, dar că și-a dorot mult această funcție.

Teodorovici a făcut și o referire subtilă la alegerile prezidențiale, precizând că în aceeași sală se va decide în curând soarta țării. Asta în condițiile în care cei de la PSD vor organiza în această vară un nou congres în urma căruia își vor desemna candidatul la scrutinul pentru Palatul Cotroceni.

„Am promis că sunt sincer şi am să spun ceea ce simt. Le mulțumesc celor care au avut dorință și plăcerea de a candida. Când m-a chemat Mihai să vorbesc sincer va spun mă gândeam dacă această sală sau în această sală curând se va decide și soartă țării în sensul bun al cuvântului. Deja sunt plin de foarte multă emoție. Nu știu ce înseamnă să fii președinte executiv, mi-am dorit foarte mult să fiu. O să lucrez pentru oameni”, a declarat, după anunțarea votului, Eugen Teodorovici.

