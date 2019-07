Teodorovici vrea să oblige tinerii să lucreze câțiva ani în țara după facultate: 'Fiica mea studiază în străinătate și am parcurs contractul pe care l-a semnat. Eu n-am spus altceva decât ce Europa practică astăzi'

Eugen Teodorovici revine asupra declarației potrivit căreia studenții ar trebui să rămână să lucreze în țară un număr de ani după terminarea facultății.

Ministrul Finanțelor a spus, joi, că studentul poate să lucreze oriunde doreşte în Europa şi în lume, dar dacă primeşte din partea statului un sprijin, după terminarea facultăţii să existe o perioadă în care să returneze ce a primit, aşa cum se întâmplă în Europa.

PSD-istul a dat și un exemplu. El spune că a citit contractul pe care fiica sa îl are cu facultatea din străinătate unde studiază și prevede ceea ce și ea ar dori să se implementeze în România.

“Şi eu am fost student, chiar dacă de multe ori nu pare acest lucru, dar nu am spus şi nu o să spun niciodată ceva împotriva unui principiu european, un principiu de bun simţ. Eu întotdeauna nu mă uit doar la litera unei legi, pentru mine contează şi spiritul acelei legi. Cele patru principii al Uniunii Europene nu vor fi niciodată încălcate de mine, oricând ar încerca unii să-mi pună în cârcă acest lucru. Nu vrea nimeni să ţină pe nimeni legat de glie. Doar am ridicat acea problemă a unui sistem pe care alte state din Europa îl practică. Chiar am rugat-o aseară pe fata mea să-mi trimită şi mie contractul pe care l-a semnat cu facultatea respectivă din ţara respectivă, să văd ce scrie. Ce te angajezi să faci, pentru că statul îţi dă un împrumut să faci respectiva universitate... Eu n-am spus altceva decât ce Europa practică astăzi. Studentul poate să lucreze oriunde doreşte în Europa, în lume, dar dacă primeşti din partea statului un sprijin, după terminarea facultăţii să existe o perioadă în care acele lucruri pe care statul ţi le-a dat să returnezi, aşa cum se întâmplă în Europa", a spus Teodorovici, conform agerpres.ro.

Amintim că Eugen Teodorovici și-a pus în cap studenții încă de săptămâna trecută, când a anunțat că intenționează să limiteze numărul de călătorii gratuite cu trenul de care pot beneficia aceștia anual. (Detalii AICI)