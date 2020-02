Terheș (PSD): 'Incompetența Guvernului liberal a devenit o amenințare la siguranța și sănătatea românilor'

Europarlamentarul PSD Cristian Terheș susține că Guvernul PNL pune în "pericol siguranța și sănătatea românilor", prin neluarea unor măsuri concrete și corecte în cazul epidemiei de coronavirus.

Terheș se arată revoltat de comunicarea PNL-iștilor, care au distribuit pe Facebook niște sfaturi banale, demne de copiii de grădiniță, în fața virusului ucigaș din China.

"Incompetenta guvernului liberal a devenit o amenintare la siguranta si sanatatea romanilor

Solutia guvernului PNL tradator si vanzator de tara, transmisa prin portavocea Rares Bogdan, la amenintarea coronavirus este copierea unor sfaturi care circula pe Facebook: romanii sa-si pastreze calmul si sa se spele pe maini. Cu sapun!

"Haideți sa îmbunătățim igiena în aceasta perioada și vom trece cu bine și de acest pericol!!", a spus Rares Bogdan, dand copy paste la mesaje sfatoase de pe Facebook.

Austria blocheaza trenuri venite din Italia si pune problema reintroducerii controlului vamal la granita cu Italia, nordul Italiei este inchis, o serie de alte tari au planuri de actiune pentru stoparea raspandirii virusului, iar solutia promovata de liberali la amenintarea coronavirus este ca lumea sa isi "imbunatateasca igiena" asteptand ca pericolul sa treaca", scrie Terheș.

Potrivit acestuia, "în istoria post-comunista a Romaniei nu a existat un guvern mai incompetent ca si cel liberal condus de Ludovic Orban."

"Se vede ca principala preocupare a PNL dupa ce a ajuns la putere a fost sa numeasca un comisar pe placul PPE, sa puna in genunchi Romania in fata CJUE, spunand ca recomandarilor MCV sunt obligatorii (o aberatie pe care nici Comisia Europeana nu a sustinut-o), sa faca tot posibilul sa desfiinteze SIIJ si sa puna procurori sefi doriti de tiranul Iohannis, pentru a prelua controlul politic asupra justitiei. In rest, parjol.

Acesti tradatori liberali nu doar ca vand ce a mai ramas prin tara, dar prin incompetenta lor au devenit o amenintare la siguranta si sanatatea romanilor.

Este obligatia fiecarui roman de a-i opri pana nu e prea tarziu!", completează europarlamentarul PSD.