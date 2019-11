Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidențiale, a votat duminică, în jurul orei 10.

La ieșirea din secția de votare, prezidențiabilul a subliniat că votul este ”un act sacrosanct” în democrație și a precizat că a votat pentru ”o Românie a respectului”.

Votul este un act sacrosant în democrație. Am votat pentru. În primul tur se votează pentru, nu împotrivă. Am votat pentru valori, credințe, convingeri, idealuri, pentru ca fiul meu să aibă mai multe motive de a trăi și a munci în România.

Am votat pentru o Românie a respectului pentru muncă, educație, pentru moșternirea culturală și spirituală a Europei, pentru respect pentru tineri de toate vârstele.

Trebuie ca românii să ceară respect din partea celor care îi conduc”, a declarat Theodor Paleologu.

