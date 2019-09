Theodor Paleologu: 'Am semnat pentru Barna, mi se pare un gest de normalitate. Asta nu înseamnă că-l votez, să fie foarte clar' (VIDEO)

Theodor Paleologu, candidatal PMP la alegerile prezidențiale, a explicat în cadrul emisiunii ”Dosar de politician” că faptul că a semnat pentru susținerea candidaturii lui Dan Barna, la alegerile din noiembrie este un simplu gest de fairplay și se așteaptă ca și liderul USR să semneze pentru el.

”Eu am adunat semnături, cot la cot cu USR-ști, în 2016. Am semnat pentru Dan Barna și m-aș aștepta ca și Dan Barna să semneze pentru mine, pentru că așa erau relațiile între mine și USR-iști pe vremuri. Mi se pare o chestie de fairplay, un gest de normalitate. Vreau să văd dacă Dan Barna este fidel spiritului USR-ist de acum trei ani”, a declarat Paleologu.

Candidatul PMP a subliniat însă că asta nu înseamnă că îl va vota pe Barna la prezidențiale.

”Asta nu înseamnă că-l votez pe Barna, să fie foarte clar. Dacă aș fi fost satisfăcut de Barna în calitate de candidat la prezidențiale, nu aș fi candidat eu. Eu candidez pentru că nici Iohannis, nici Barna nu mi se par potriviți, nici ca experiență, nici ca idei”, a mai spus Theodor Paleologu.

