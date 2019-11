Iohannis a salvat România de PSD? Paleologu: E ca-n bancul ăla cu canalul deschis în care cade un milițian și... (VIDEO)

Theodor Paleologu a dat de înțeles că actualul șef de stat și candidatul PNL la prezidențiale, Klaus Iohannis, nu e tocmai un salvator al României, căci chiar el este cel care a acceptat-o pe Viorica Dăncilă premier. De altfel, în opinia lui Paleologu, Iohannis are o parte de vină și pentru victoria zdrobitoare obținută de PSD la parlamentarele din 2016.

„Toată campania a fost bruiată complet de criza guvernamentală, iar în ultima săptămână Guvernul PNL s-a instalat, iar Iohannis a beneficiat de această statură de salvator al țării de hidra pesedistă”, a declarat Paleologu, pentru B1 TV.

Întrebat dacă Iohannis chiar este un salvator, Paleologu a răspuns: „În opinia mea, e ca-n bancul ăla pe care l-am tot spus cu canalul deschis în care cade un milițian, care apoi iese de acolo și spune: ”ce noroc am avut că nu era pus capacul, că altfel nu mai ieșeam de aici”. Adică el (Iohannis) a pus Guvernul Dăncilă și el l-a dat jos”.

„Victoria zdrobitoare a PSD (din decembrie 2016) se datorează în mare măsură domnului Iohannis. Asta e convingerea mea încă din 2016. Contraperformanța lui Iohannis din 2014-2016 a dus la dezastrul de la parlamentarele din 2016. Ne paște același lucru la anul. Nu văd niciun motiv să cred că Iohannis a schimbat. Domnul Iohannis a ratat o dată cu poarta goală și am motive să cred că ar putea să mai rateze. Cu atât mai mult cu cât e un guvern foarte fragil”, a mai explicat Theodor Paleologu.

