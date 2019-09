Theodor Paleologu, despre candidatura la alegerile prezidențiale: 'Eu mă lupt ca să câștig, nu ca să fac figurație' (VIDEO)

Theodor Paleologu, candidatul PMP la algerile prezidențiale, a declarat sâmbătă, la Școala de Vară a PMP, că se luptă ca să câștige scrutinul prezidențial de la finalul anului, nu ”face figurație”.

”Eu mă lupt ca să câștig, nu ca să fac figurație. Fac tot ce depinde de mine ca să câștig. (...) Avem o șansă extraordinară și șansa noastră se numește Iohannis, se numește Barna, se numește Dăncilă. Avem un bulevard care ne duce direct la Cotroceni. (...) Fiți, vă rog militanți ai cauzei, să mergem până în pânzele albe și atunci vom câștiga pentru că avem un bulevard în fața noastră”, a declarat Theodor Paleologu.

