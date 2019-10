Theodor Paleologu: ”Candidatura lui Dan Barna este un fel de boală a copilăriei pentru USR” (VIDEO)

Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidențiale a catalogat drept ”o maladie infantilă” pentru USR, candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidențiale.

Prezent în platoul emisiunii ”Dosar de politician”, prezidențiabilul PMP a susținut însă că cei de la USR vor trece peste criza pe care o traversează acum.

”Un candidat la prezidențiale trebuie să fie un om despre care să se știe lucruri, să nu fie un om apărut din spuma mării, un om nou despre care nu știi mare lucru.

Candidatura lui Dan Barna este un fel de maladie infantilă a USR. Eu cred că ei vor depăși această criză, cred că votul USR, la anul, va continua să fie un vot consistent, evident, în București și în marile orașe. Dar este o boală a copilăriei pe care o vor depăși și vor ieși întăriți din toată această poveste, pentru că vor învăța din ce s-a întâmplat”, a declarat Paleologu.

Anterior candidatul PMP a comentat dezvăluirile incendiare făcute de Rise Project despre afacerile lui Dan Barna cu fonduri europene. Paleologu a susținut că USR a greșit atunci când l-a desemnat pe Dan Barna drept candidat, precizând că alegerea sa drept prezidențiabil USR-PLUS a fost o eroare de casting. (Detalii AICI)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.