Theodor Paleologu, ceartă pe Facebook cu Andrei Caramitru: “Pentru că am îndrăznit să candidez, utilizați asemenea mizerii”

Theodor Paleologu i-a dat o replică dură lui Andrei Caramitru după o postare a acestuia în care îi solicită să clarifice relația cu Elena Udrea și cu Traian Băsescu.

”Astea sînt argumente, domnule Caramitru? Lăsați postacii să difuzeze asemenea infamii. Judecați un om după o poză? Nu mai aveți nici un pic de discernămînt? Patima partizană vă orbește cu totul? Tare v-ați îndepărtat de spiritul inițial al USB și USR. Nicușor Dan, Clotilde Armand, Gabriel Waspusch, Roxana Wring, Cristian Seidler, Mihai Guran, soții Visloguzov nu ar recurge în ruptul capului la o astfel de trivială manipulare.

Am luptat cu mafia imobilară pentru apărarea patrimoniului, am fost la aproape toate protestele împotriva ticăloșiilor PSD-iste, m-am opus ordonanței scelerate nr. 13. Pur și simplu consider că USR-PLUS putea avea un candidat mai pregătit și mai convingător decît Dan Barna. Iar acuma, pentru că am îndrăznit să candidez, dvs utilizați asemenea mizerii împotriva mea? Ăsta e răspunsul lui Barna la gestul meu de fair play de a semna pentru el?”, a scris Theodor Paleologu pe Facebook.

Andrei Caramitru a distribuit o poză pe Facebook în care Theodor Paleologu apare alături de Elena Udrea.

”Domnul Paleologu (un om erudit și inteligent de altfel) trebuie sa clarifice relația dansului cu Dna Udrea și cu securistul Petrov/Băsescu - cel care se luptă contra DNA și contra independentei justiției. Pana atunci - dl Paleologu rămâne doar un om civilizat, dar susținut de o gașcă de penali pe care îi reprezintă formal acum. Care vor sa vina ei iar la butoane cumva, și se foloseasc de el pe post de marionetă. Atât”, este postarea lui Andrei Caramitru.