Theodor Paleologu: „Dan Barna fuge de o dezbatere cu mine, pentru că nu are curaj, substanță și proiecte” / Ce replică are prezidențiabilul PMP pentru tabăra din USR care îl atacă (VIDEO)

Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidențiale, a afirmat, luni seară, în direct pe B1 TV, că Dan Barna, omul propus de USR-PLUS în cursa spre Cotroceni, evită dezbaterile televizate pentru că „nu are curaj, nu are substanță, nu are argumente și nu are proiecte”.



„E sindromul patologiei puterii, când nu mai vrei să vorbești decât singur. E clasic, nu e ceva extraordinar. (...) Eu cred că greșește. Treaba lui ce face. Mie îmi convine că fuge de mine, pentru că vede toată lumea că fuge. Vede toată lumea că nu are curaj, nu are substanță, nu are argumente, nu are proiecte. Pentru că dacă le-ar avea, le-ar dezbate. Cum vrea să vorbească doar singur, e clar că nu are argumente, nu are proiect șamd. E frică. E pur și simplu frica unui om care nu se simte legitim, de fapt, și vrea să vorbească doar singur”, a declarat Paleologu, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Prezidențiabilul PMP a făcut această declarație, pe fondul atacurilor venite dinspre USR, în special din partea lui Andrei Caramitru. În replică, Theodor Paleologu a spus că „de urmărit, nu poți să urmărești toate tâmpeniile”.



Întrebat dacă nu cumva există o echipă din USR însărcinată exclusiv cu atacurile la adresa sa, Theodor Paleologu a răspuns: „Da, așa s-ar părea și acestea sunt și informațiile pe care le am din interiorul USR. Barna e foarte supărat, și atunci oamenii lui... Sunt cumva flatat că se ocupă cu așa ceva, el fugind de dezbatere cu mine. Nu își dă seama că, în acest fel, lasă terenul liber și va continua hemoragia de voturi dinspre USR. Știți, e un fel de exercițiu spiritual, să mai citești ce mizerii se scriu despre tine”.



„Eu nu pot să spun că sunt complet imun, că am doar 46 de ani. Mai am până să devin complet indiferent, dar mă ajută mult câte un personaj cum e Caramitru, că e foarte comic. Parafrazându-l pe Voltaire, dacă n-ar exista Caramitru, ar trebui inventat și, adaug, ca să râdem, că e foarte comic. Nu e singurul. E ceea ce numesc eu ritul nou din USR. Sunt USR-iștii de rit nou. Eu nu confund USR cu gruparea Barna. Cred că există o parte sănătoasă a USR. Cred că votanții USR au cu totul alte aspirații. Cred că sunt oameni, totuși, cu studii și cu discernământ”, a mai adăugat Paleologu.



Întrebat dacă acest gen de tactică a ajutat sau nu USR să crească în popularitate, candidatul PMP în cursa prezidențială a răspuns: „Da, numai că atunci când sacrifici orice fel de raționalitate, n-ai cum să fii convingător. Pur și simplu nu ai cum. Pura isterie și injuriile, și insultele... Împotriva mea este, acum, un argument constant că dacă n-aș fi eu, Barna ar intra în turul 2 (n.r. - al alegerilor prezidențiale). Îmi pare rău, acesta nu este un argument. Problema este dacă Barna are sau nu are profilul pentru a fi Președintele României. Aceasta este întrebarea”.

