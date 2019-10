Theodor Paleologu: „Eu nu primesc lecții de anti-pesedism și nici lecții de anticomunism de la persoane, care nu au căderea aceasta” / Cu cine va vota prezidențiabilul PMP dacă ratează turul 2 (VIDEO)

Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidențiale din noiembrie, a afirmat, luni seară, în direct pe B1 TV că a participat la aproape toate manifestațiile anti-PSD, fiind un opozant constant al acestei formațiuni, indiferent de numele pe care l-a purtat.



„Sunt un opozant constant al PSD. Am fost la aproape toate manifestațiile împotriva samavolniciilor PSD. Cred că am lipsit doar la două. M-am exprimat întruna în public, de zeci de ani. Eu nu sunt un om care a făcut afaceri cu PSD, să fie foarte clar. Eu, de zeci de ani, sunt un adversar constant al FSN, al PSD, încă din `90. Să fie foarte clar, eu nu sunt o persoană nouă, nu sunt un OZN post-ideologic și nu primesc lecții de anti-pesedism și nici lecții de anticomunism de la persoane, care nu au căderea aceasta”, a declarat Theodor Paleologu, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Întrebat dacă va încerca să încline balanța într-o direcție sau alta, în cazul în care nu se califică în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, Theodor Paleologu a răspuns: „Este absolut imposibil ca Barna să intre în turul 2. În schimb, din păcate, este posibil ca Dăncilă să intre în turul 2. Nu e imposibil pentru că PSD este extrem de disciplinat și s-ar putea să se mobilizeze. Aici este cât se poate de simplu, se votează împotriva stângii PSD, care este oroarea-ororilor în această țară. Nu există niciun fel de dubiu. Aceasta a fost linia mea de când mă știu, de 30 de ani votez împotriva PSD. Nu e niciun fel de dubiu în această privință. Cred că PSD merită o sancțiune, de aceea îmi doresc ca Dăncilă să nu intre în turul 2”.

