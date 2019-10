Paleologu: Trebuie să-i dăm posibilitatea președintelui de a dizolva Parlamentul pur și simplu. Există o prăpastie între Parlament și electorat (VIDEO)

Situația politică în care se găsește azi România este încă o dovadă, dacă mai era nevoie, că este necesară o modificare substanțială a Constituției, susține, pentru B1 TV, candidatul PMP la alegerile prezidențiale. Theodor Paleologu este de părere că Legea fundamentală ar trebui schimbată, astfel încât președintele să aibă puterea de a dizolva Parlamentul, fără a fi nevoit să treacă prin procedura complicată legată de alegerile anticipate.

„Avem nevoie de o schimbare substanțială de regim politic, de o reformă constituțională care să schimbe sistemul de acum. Am fi avut nevoie de alegeri anticipate, numai că ele nu se pot organiza, de unde reiese că trebuie să-i dăm președintelui această atribuție suplimentară de a dizolva Parlamentul, fără a trece printr-o procedură atât de complicată. E nevoie de o schimbare substanțială de Constituție, e evident, dar nu cum spune Barna, ca să facem lucrurile și mai complicate, adică președintele să convoace un referendum și referendumul să ne spună dacă poporul vrea să fie dizolvat Parlamentul. Nu! Trebuie eficiență și, ca în Franța, trebuie să-i dăm posibilitatea președintelui de a dizolva Parlamentul pur și simplu. După 26 mai, era evident că avem nevoie de o nouă majoritate parlamentară, pentru că avem o prăpastie între Parlament și electorat”, a declarat Theodor Paleologu, pentru B1 TV.

El a ținut să-l critice pe Dan Barna, candidatul USR-PLUS la prezidențiale, care a declarat că nu e treaba USR să scoată țara din criză: „Sunt de acord cu unele propuneri ale USR, care sunt și ale PMP. Vrem cu toții să revenim la alegerile primarilor în două tururi, sunt de acord cu inițiativa ”Fără penali în funcții publice”. Am și semnat-o pe 10 august 2018 și bravo lor că au reușit să strângă numărul de semnături, însă nu pot fi de acord cu Barna când spune că ieșirea din criză nu e treaba lui. E treaba oricărui partid responsabil din Parlament”.

