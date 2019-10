EXCLUSIV // Theodor Paleologu, candidat susținut de PMP la alegerile prezidențiale, a comentat în exclusivitate pentru B1.RO ce crede că se va întâmpla joi la moțiunea de cenzură împotriva guvernului Viorica Dăncilă. Acesta a subliniat că este important de văzut dacă opoziția va rămâne unită în acest demers sau dacă vor exista parlamentari care vor trăda. Totodată, Teodor Paleologu și-a exprimat speranța că partidele din opoziție care au semnat textul moțiunii au luat-o în serios și nu fac un simplu “joc de glezne”.

“Îmi este greu să spun ce se va întâmpla cu moțiunea pentru că nu am capacități profetice. Singura întrebare este dacă vor trăda unii din opoziție. Aceasta este singura întrebare. Cunoscând personalul politic românesc, trădarea este foarte probabilă. Pe de altă parte sper că opoziția nu face joc de glezne, că e o moțiune de cenzură pe bune. Vom vedea mâine dacă inițiatorii moțiunii sunt cu adevărat sinceri”, a declarat Theoddor Paleologu.

Întrebat ce alternativă vede în cazul demiterii guvernului Viorica Dăncilă de către Parlament, candidatul susținut de PMP la alegerile din noiembrie a răspuns: “Asta ține de președintele Iohannis, el va face nominalizarea”.

Candidatul PMP a vorbit pentru B1.RO și despre un caz care a împărțit internetul: reclama de la eMAG în care apare filosoful Mihai Șora vorbind despre libertate.

“Eu, în calitate de candidat la președinție, prefer să mă concentrez pe ce am de făcut pe următorii cinci ani și să nu discut chetiuni care s-au întâmplat acum 70 de ani. La fel ca și în cazul fostului președinte Traian Băsescu nu sunt avocatul lui și nu am a discuta lucruri pe care le-a făcut sau nu în urmă cu 40 de ani. În rest, îl cunosc pe Mihai Șora de foarte multă vreme. Am afecțiune pentru el, am citit parte din cărțile lui cu interes”, a precizat Theodor Paleologu.

Amintim faptul că eMAG a dat startul unei campanii de promovare care se concentrează asupra ideii de libertate. Într-un clip promotional apare filosoful Mihai Șora în care rememorează epoca de tristă amintire, spunând că avea 30 de ani ”când ne-au condamnat pe toți la frică”. Criticii lui Mihai Șora îi repreoșează filosofului că deși vorbește astăzi despre libertatea câștigată în urmă cu trei decenii de români, la începutul instaurării regimului comunist a fost consilierul Anei Pauker în mandatul acesteia de ministru al Externelor.

Theodor Paleologu a participat joi seara la o dezbatere organizată de Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității București în cadrul evenimentului ,,Studenții față în față cu liderii politici’’.