Paleologu: Îl susțin pe Nicușor Dan la Primăria Capitalei, pentru că e perseverent și luptă pentru o cauză. Greșeala mare politică e că i-au suflat partidul de sub nas (VIDEO)

Theodor Paleologu a declarat, pentru B1 TV, că îl susține pe Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei deoarece este perseverent, de mai bine de zece ani se luptă pentru o cauză, iar acest lucru trebuie recunoscut. În proporție de 80-90% sunt de acord cu Nicușor Dan, a mai precizat acesta.

Paleologu a insistat că, dacă se rămâne la alegerea primarilor într-un singur tur, Opoziția din București trebuie să vină cu un candidat unic, altfel Gabriela Firea va mai câștiga un mandat: „Dacă PNL nu e în stare să revină la alegerile primarilor în două tururi, e obligatoriu să avem un singur candidat comun în București, altminteri mergem direct în zid. Reluăm scenariul dezastruos din 2016, când PNL s-a încăpățânat prostește să aibă candidat propriu, a venit cu nu știu câți candidați, a venit cu propunerea aberantă cu Marian Munteanu și ne-am trezit cu Firea primar și dezastrul pe care îl vedem de atâta vreme. E obligatoriu să avem un candidat comun dacă Guvernul Orban nu e în stare să revină la alegerile în două tururi. Dacă se revine la două tururi, sigur că fiecare partid poate să vină cu un candidat propriu”.

