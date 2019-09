Theodor Paleologu: „Nu, pe Ion Iliescu nu am ce să-l întreb. Pot să îi cer socoteală dacă vreți” (VIDEO)

Theodor Paleologu a afirmat, miercuri, cu ocazia depunerii candidaturii, că pe fostul președinte Ion Iliescu nu are ce să-l întrebe, ci poate doar să îi ceară „socoteală”.



„Nu, pe Ion Iliescu nu am ce să-l întreb. Pot să îi cer socoteală dacă vreți, dar nu să-l întreb ceva pentru binele acestei țări”, a afirmat el, la sediul Biroului Electoral Central.

Așadar, Theodor Paleologu a făcut această declarație la BEC, unde și-a depus semnăturile necesare pentru înscrierea în cursa către Cotroceni, care culminează în luna noiembrie a acestui an.



Declarația prezidențiabilului PMP vizavi de Ion Iliescu vine în contextul în care fostul președinte este acuzat de crime împotriva umanității, în dosarul Mineriadei din 1990.

