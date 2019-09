Theodor Paleologu (PMP): Aș fi primul președinte ce n-ar face politică pentru un partid. PSD este în război cu Președinția de 15 ani, iar această stare este dezastruoasă pentru țară (VIDEO)

Theodor Paleologu a declarat miercuri seară, în direct pe B1TV, că ar fi primul președinte, ce n-ar face politică în folosul partidului pe care îl susține, recunoscând că ar avea nevoie de o „coaliție largă” în spatele său.



„Toată lumea știe că eu nu sunt un șef de partid, care să facă politică de partid la Cotroceni. Cred că aș fi primul președinte, care n-ar fi un om de partid care să facă politică de partid în folosul partidului pe care îl susține. Să fim serioși. PMP e relativ mic. Cum să conduci doar cu PMP. Toader Paleologu, în calitate de președinte, ar avea nevoie de o coaliție largă”, a declarat Theodor Paleologu, în direct emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



În acest context, prezidențiabilul PMP a subliniat că „această stare de discordie permanentă este dezastruoasă pentru țară”, scoțând în lumină că PSD, formațiune care tradițional pierde alegerile prezidențiale, este în război cu Palatul Cotroceni încă de acum 15 ani.



„Mai cred un lucru. Cam toată lumea își dă seama că această stare de discordie permanentă este dezastruoasă pentru țară, dar își dau seama și actorii teatrului penibil, pe care îl vedem în fiecare zi. Și PSD își dă seama că este perdant să aibă mereu războaie cu președintele, pentru că le pierd. E un dat sociologic. PSD nu câștigă la prezidențiale, nu are cum, pentru că se mobilizează toată lumea care are oroare de PSD. E o majoritate care are oroare de PSD și se mobilizează, iar PSD pierde sistematic la prezidențiale. PSD, de 15 ani, este în război cu președinția. Îi folosește la ceva lucrul acesta? Sigur, și-au continuat politica lor, dar au pierdut multe bătălii”, a adăugat Paleologu.

