Paleologu: Barna e cel care m-a convins să candidez, nimeni altcineva. El nu e potrivit pentru funcția de președinte. Cum se poate ca USR să coboare mai jos ca PSD?

Candidatul PMP la prezidențiale, Theodor Paleologu, a declarat că Dan Barna, contracandidatul său din partea alianței USR-PLUS, nu e potrivit pentru a ajunge la Cotroceni, că echipa acestuia îl atacă mereu și că USR a ajuns să coboare mai jos de PSD.

Într-un interviu pentru HotNews, Paleologu s-a arătat dezamăgit că în afara dezbaterilor dintre el și Kelemen Hunor, candidatul UDMR, nu a existat nicio altă dezbatere între aspiranții la fotoliul de la Cotroceni.

Campania a fost „foarte intensă, am fost cât am putut eu prin țară. Deplâng însă absența dezbaterilor și mi se pare rușinoș. Ar trebui să fim mai mulți candidați la dezbatere și să comparăm programele. Îi întreb pe Barna, Iohannis și Dăncilă cum își permit să disprețuiască oamenii în halul ăsta, prin a refuza dezbaterile.

Am spus că dl Barna e cel care m-a convins să candidez, nimeni altcineva.

Dl Barna fuge de dezbatere pentru că așa i-au spus consilierii lui, numai că i-au dat un sfat prost. Lumea vede că nu are curaj. Pentru a stopa hemoragia ar face bine să accepte o dezbatere

Singurele dezbateri au fost cele între mine și Kelemen Hunor. Într-o lună de campanie, doar aceste dezbateri. E rușine!

Barna e agentul meu electoral, că se vede că fuge de mine și împinge voturi către mine. Dl Barna nu e potrivit pentru funcția de președinte și am o problemă cu armata care îi gestionează campania. Îi pune să mă insulte în fiecare zi - pe Caramitru și alții. Anturajul lui Barna e obsedat de Barna pentru că mă atacă zilnic și sunt și organe de presă care fac acest joc infam

Cum se poate ca o forță nouă, USR, să coboare mai jos ca PSD-ul?”, a declarat Theodor Paleologu, pentru HotNews.

Întrebat de ce a semnat, totuși, pentru candidatura lui Barna la prezidențiale, Paleologu a răspuns: „E un gest de fair play. M-a dezamăgit”.