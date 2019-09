Theodor Paleologu (PMP): Digitalizarea este respect pentru cetățeni. Se poate face în maxim 5 ani. Statul e complet ineficient acum, ți se cere același document și la ANAF, și la Poliție etc

Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidențiale din noiembrie, a cerut, marți, „restaurarea demnității statului prin meritocrație” și „digitalizarea administrației publice”.



„Este supradimensionat și complet ineficient (n.r. - statul român). Este de lucrat la eficiența statului. Asta pot să fac eu sau pot să impulsionez acest lucru, să stabilesc acest obiectiv. (...)

Statul român este complet ineficient, nu știe stânga ce face dreapta. Ți se cere același document peste tot, și la ANAF, și la Poliție. Digitalizarea este respect pentru cetățeni. Se poate face în mai puțin de cinci ani.



Deja au făcut-o alții. Ne uităm de sus la Estonia, deși este un model în acest domeniu. Islanda este și ea un model”, a afirmat Theodor Paleologu, într-un interviu pentru Calea Europeană.



Întrebat dacă i se pare că instituțiile statului comunică suficient, candidatul PMP la alegerile din noiembrie a răspuns: „Nu se comunică în interiorul acelorași instituții, nu se comunică în același birou”.



Referitor la o eventuală colaborare cu premierul Dăncilă, în ipoteza în care va ajunge la Cotroceni, Paleologu a declarat: „Cu doamna Dăncilă nu voi lucra, pentru că va primi o asemenea sancțiune în noiembrie, încât va fi compromisă complet legitimitatea pe care oricum n-a avut-o niciodată. Dăncilă trebuie să plece după noiembrie. A făcut suficient rău. Să elibereze PSD și Guvernul României de prezența sa”.



El a explicat că influența unui președinte nu este neapărat una directă, pentru că șeful statului nu are atribuții executive, dar a explicat că tempoul este stabilit de președinție.



„Sunt lucruri pe care nu le face președintele din biroul lui, luând decizii, pentru că nu are aceste atribuții executive. Dar el aduce împreună forțele politice, patronate, sindicate, societate civilă, pentru un plan pe termen mediu și lung, iar unul dintre cele mai importante va fi digitalizarea administrației publice. Avem cei mai grozavi IT-iști. Nu suntem în stare ce au făcut alții? Dar ce, suntem proști? Teza mea este că România nu este o țară de proști. E adevărat că suntem conduși de proști. Inteligența românească are dreptul de a trăi, de a se manifesta”, a adăugat Paleologu.