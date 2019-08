Theodor Paleologu (PMP): Guvernul Dăncilă are nevoie de votul Parlamentului pentru remaniere, pentru că Ramona Mănescu nu face parte din ALDE

Rămânerea Ramonei Mănescu în funcția de ministru de Externe nu înseamnă că s-a păstrat compoziția politică a Guvernului, deci remanierea se poate face exclusiv cu aprobarea Parlamentului, a declarat, marți, Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidențiale din noiembrie, potrivit Agerpres.



„Ştiţi, la Parlament, nu vin niciodată fără cărţi, cei care mă ştiţi din precedentele legislaturi, ştiţi că aveam geanta totdeauna plină cu cărţi şi mă întrebaţi pe vremuri ce am adus de fiecare dată. De data asta am adus Constituţia şi o să vedeţi şi Evanghelia, mai exact Noul Testament, pentru că e un citat care se potriveşte.



Sunt omul cu citatele. În primul rând, vreau să vă citesc alineatul 3 din articolul 85 din Constituţie care spune ceva extrem de important pentru situaţia actuală în care ne aflăm (...) - dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a Guvernului, preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul 2 numai pe baza aprobării Parlamentului acordată la propunerea prim-ministrului. Asta înseamnă un lucru foarte simplu şi anume că faptul ca doamna Ramona Mănescu a rămas în Guvern nu înseamnă ca s-a păstrat compoziţia politică a Guvernului.



Ramona Mănescu nu este ALDE, deci este cât se poate de evident că s-a schimbat structura politică a Guvernului. Deci, orice remaniere nu se mai poate face decât cu aprobarea Parlamentului. Cred că este foarte limpede Constituţia, este foarte limpede ce are de făcut doamna Dăncilă şi foarte limpede ce are de făcut preşedintele Iohannis", a afirmat Paleologu, la Palatul Parlamentului.