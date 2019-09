Theodor Paleologu (PMP): Respingerea Rovanei Plumb, eșec lamentabil. Guvernul Dăncilă să propună o persoană consensuală pentru tot spectrul politic, cum fac statele serioase din UE (VIDEO)

Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidențiale din noiembrie, a catalogat, vineri, drept „eșec lamentabil” respingerea Rovanei Plumb pentru postul de comisar european, precizând că evenimentul vine în contextul în care premierul Dăncilă a fost avertizată, în repetate rânduri, ceea ce arată că este „prost sfătuită”.



„Aș evoca eșecul lamentabil, dar previzibil al doamnei Rovana Plumb. Partea proastă este însă că doamna Dăncilă nu a vrut să asculte pe nimeni. A fost avertizată că această susținere pentru Rovana Plumb va fi dezastruoasă. Ce vedem din asta este că doamna Dăncilă nu ascultă de nimeni, este complet impermeabilă la orice fel de argument, este foarte prost sfătuită, asta am văzut și în SUA, vedem și în legătură cu nominalizarea Rovanei Plumb. Pur și simplu nu ascultă avertismentele”, a declarat Theodor Paleologu, într-o conferință de presă susținută la București.



Odată respinsă nominalizarea Rovanei Plumb, prezidențiabilul PMP cere Executivului de la Palatul Victoria să meargă pe o variantă „cât de cât consensuală”, și nu una „polarizantă”.

„Ca soluție, ce văd eu, este propunerea unei personalități care să fie cât de cât consensulă. De altminteri, am un comentariu pe tema aceasta, în general statele serioase din UE nominalizează pentru Comisie persoane cât de cât acceptabile pentru tot spectrul politic. Persoane care să nu polarizeze opinia publică”, a adăugat Paleologu.

