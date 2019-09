Theodor Paleologu: PSD a numit peste tot incapabili. Oamenii sunt tot mai conștienți că aceste mizerii politicianiste sunt o catastrofă națională (VIDEO)

Theodor Paleologu a declarat, pentru B1 TV, că viitorul președinte al României ar trebui să se preocupe ca românii să aibă din nou încredere în autorități. Candidatul PMP la prezidențiale susține că oamenii nu mai au încredere în instituțiile statului, lucru accentuat în ultimii ani, pentru că PSD a avut grijă să politizeze tot. Iar soluția ține de organizarea unor concursuri adevărate, astfel încât în fruntea autorităților să ajungă oamenii cu adevărat pregătiți.

Paleologu a mai remarcat faptul că românii sunt tot mai implicați și ies în stradă nu doar pentru a cere ceva, ci și pentru a apăra anumite principii.

