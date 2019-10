Theodor Paleologu: E nevoie să reducem drastic numărul de parlamentari. Președintele ar trebui să aibă dreptul de a dizolva Parlamentul, de a organiza anticipate și de a demite premierul (VIDEO)

Theodor Paleologu a declarat că este nevoie de o dezbatere deschisă și profundă în România asupra posibilelor modificări aduse Constituției. Candidatul PMP la prezidențiale a declarat că Legea fundamentală a țării a fost copiată prost după cea franceză, motiv pentru care și există atât de multe crize politice în România.

Paleologu este de părere că președintele țării ar trebui să aibă puteri sporite, dat fiind că are legitimitatea unui număr important de voturi, și că numărul parlamentarilor ar trebui redus drastic. De asemenea, ar trebui renunțat la sistemul electoral proporțional cu liste închise.

„Constituția noastră a fost copiată după cea franceză, a generalului de Gaulle, și a fost copiată cu greșeli, motiv pentru care e incoerentă și are mai multe contradicții care trebuie corectate. Sigur că nu se face ușor o reformă a Constituției, va fi nevoie de o largă majoritate parlamentară, iar Contituția spune că revizuirea ei se face prin intermediul guvernului. Deci nu e operațiune simplă, e dificilă, dar trebuie făcută, pentru că altfel suntem abonați la crize politice precum cea care e acum.

Asta e una dintre temele pe care le propun și o discuție tot mai largă despre schimbările necesare, să ne decidem dacă vrem mai multă autoritate pentru președinte sau să avem o republică pur parlamentară. E o dezbatere care trebuie avută”, a declarat Theodor Paleologu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.