Paleologu: Faptul că un om ca Răzvan Cuc a ajuns ministru spune mult despre tirania incompetenței în România. La toate nivelurile sunt numiți impostori, nulități, hoțomani (VIDEO)

Scandalul dintre Răzvan Cuc, ministrul demis al Transporturilor, și Mădălina Mezei, fosta șefă TAROM, e de un mahalagism extrem, este de părere Theodor Paleologu. Faptul că un om ca Răzvan Cuc a ajuns ministru spune mult despre tirania incompetenței în această țară, a mai declarat, pentru B1 TV, candidatul PMP la prezidențiale.

„E un scandal de mahala, e de un mahalagism extrem acest scandal. Și dintr-o parte și din alta, e absolut penibil. Spune domnul Cuc că doamna Mezei e incompetentă, dar cine a numit-o? Asta arată încă o dată că la toate nivelurile în țara asta sunt numiți incompetenți, impostori, nulități, hoțomani. Apoi vine domnul Cuc și spune că a dat-o afară pentru incompență.

Domnul Cuc trebuie să dea socoteală pentru ce a făcut și ce a făcut este absolut inadmisibil! Pe domnul Cuc ar fi trebuit să-l dea afară doamna Dăncilă, numai că acum nu mai are cum, că au fost cu toții dați afară de votul Parlamentului

Faptul că un om ca domnul Cuc a ajuns ministru spune mult despre tirania incompetenței în această țară”, a declarat Theodor Paleologu, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.