Paleologu, despre Dăncilă: Cei pe care Dumnezeu vrea să îi piardă, mai întâi îi înnebuneşte (VIDEO)

Candidatul la alegerile prezidențiale din partea Partidului Mișcarea Populară, Theodor Paleologu, o atacă dur pe Viorica Dăncilă, despre care spune că „dă impresia că nu mai are simţul realităţii”, informează B1 TV. În opinia lui Paleologu, Dăncilă greșește fundamental pentru că nu ascultă pe nimeni. „Cei pe care Dumnezeu vrea să îi piardă, mai întâi îi înnebuneşte”, a mai afirmat el.

