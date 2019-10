Paleologu: E inacceptabil să trăim mereu sub șantajul suspendării președintelui. E șantajul penalilor, al incapabililor, al nulităților (VIDEO)

Candidatul PMP la prezidențiale, Theodor Paleologu, a declarat, pentru B1 TV, că discursul premierului demis, Viorica Dăncilă, despre suspendarea președintelui Klaus Iohannis este de o „stupizenie absolută”. În opinia lui Paleologu, șantajul cu suspendarea președintelui este șantajul penalilor și al nulităților.

„Am văzut că doamna Dăncilă se gândește și la suspendarea președintelui Iohannis. Repet: atunci când Dumnezeu vrea să-i distrugă pe unii, le ia mințile. Doamna Dăncilă e complet deconectată de realitate și n-a învățat nimic. N-a înțeles că acest discurs despre suspendarea președintelui e o stupizenie absolută.

Și mai e un lucru: e inacceptabil să trăim mereu sub șantajul suspendării președintelui. Și în această privință trebuie modificată Constituția - să nu existe acest șantaj: ”nu vrei să ne numești incapabilii, hoțomanii, penalii? Na, că te suspendăm!”. E inacceptabil! E șantajul penalilor, incapabililor, al nulităților, al mediocrităților, al celor care n-au nicio calificare profesională”, a declarat Theodor Paleologu, pentru B1 TV.

