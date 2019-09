Theodor Paleologu (PMP): Vreau să elaborez un cod de conduită diplomatică pentru toți demnitarii. Viorica Dăncilă și Dan Barna s-au aflat în treabă în SUA, pur și simplu (VIDEO)

Theodor Paleologu a anunțat, vineri, că „elaborarea unui cod de conduită diplomatică pentru toți demnitarii” este una dintre măsurile pe care își propune să le introducă.



Prezidențiabilul PMP a explicat că vizitele lui Dan Barna și Viorica Dăncilă în SUA, soldate aproape fără niciun rezultat, i-au arătat încă o dată cât de ce necesară este un astfel de demers.

„E foarte clar că doi contracandidați de-ai mei s-au aflat în treabă, pur și simplu, în Statele Unite. Vorbim, totuși, de candidați la Președinția României, care ar trebui să aibă o idee clară despre modul în care trebuie reprezentată România. Asta ne duce către o măsură pe care îmi propun să o pun în practică, și anume, repet, am mai spus-o, elaborarea unui cod de conduită diplomatică pentru toți demnitarii. Pentru că, în experiența mea de diplomat, am putut constata cât de des demnitarii români se pun în situații nepotrivite, ca să nu spun mai mult, și am un pomelnic lung de situații, care pur și simplu sunt penibile pentru țara noastră. România trebuie reprezentată cu demnitate de către miniștri, prim-miniștri, candidați la președinție, deputați, senatori șamd”, a afirmat Theodor Paleologu, într-o conferință de presă susținută la București.

