Candidatul PMP la alegerile prezidențiale, Theodor Paleologu, susține că este nevoie de o schimbare radicală de perspectivă în domeniul educației, care reprezintă unul dintre pilonii programului său.

Într-o conferință de presă susținută miercuri, Paleologu a insistat că se impune o schimbare a stilului de predare.

”Un pilon este reprezentat de educație pentru că consider că educația este alfa și omega. Eu însumi sunt profesor, predau de peste 20 de ani, am predat în Franța, în SUA, în Germania, în Danemarca și în România, deci știu despre ce vorbesc.

Toată lumea vorbește despre educație, dar, din păcate, niciun candidat în afară de mine nu știe exact despre ce e vorba și ce înseamnă să predai cu adevărat.

Reforma reală în educație începe cu cadrele didactice. E vorba de schimbarea stilului de predare. Nu contest că celelalte aspecte sunt foarte importante, chestiuni care țin de buget, de organizare, de infrastructură școlară sunt lucruri absolut esențiale. Dar cred că trebuie să spunem care este rostul educației, și anume formarea de indivizi autonomi. Iar pentru asta este nevoie de un anumit tip de predare. (...)

E nevoie de o schimbare radicală de prespectivă, nu de încă o reformă a educației printre zeci, sute de alte reforme și reformițe făcute în materie. E nevoie de o schimbare radicală pe care doar cineva care știe ce e aia să predea poate să o inițieze”, a declarat Theodor Paleologu.

