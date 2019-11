Theodor Paleologu: ”Sondajele USR sunt servite pe post de antidepresive pentru domnul Barna care e complet prăbușit” (VIDEO)

Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidențiale, a comentat marți, în cadrul Știrilor B1 TV, despre datele din ultimul sondaj asumat de USR, potrivit cărora Dan Barna, prezidențiabilul USR, este plasat pe locul al treilea în clasamentul candidaților.

Potrivit rezultatelor sondajului, Barna ar obține Dan Barna cu 19,1% și ar fi recuperat puțin peste jumătate de punct față de cercetarea precedentă.

”Sondajele USR sunt servite pe post de antidepresive pentru domnul Barna care e complet prăbușit. La el trebuie divizat cu doi19%. El e în cădere liberă și atunci i se servesc antidepresive”, a declarat Theodor Paleologu.

Canididatul PMP a mai precizat că este indamisibil ca în primul tur al alegerilor prezidențiale cetățenii să voteze negativ.

”Eu am o responsabilitate față de românii care nu se simt reprezentați de Iohannis, de Dăncilă, de Barna. Sunt tot felul de oameni care nu se recunosc în ei.

Mi se pare absolut imoral, antidemocratic să negi dreptul unor categorii întregi de a fi reprezentate. Este inacceptabil acest lucru și ne confruntăm cu o situație în care democrația este atacată. Democrația în România se află într-o stare foarte gravă: absență de dezbatere, bruiajul dezbaterii prezidențiale printr-o criză de guvern aranjată, de fapt, apoi negarea pluralismului și acest sofism incredibil că trebuie să votezi negativ din turul I. Pentru unii a devenit un slogan «haideți să îl votăm pe Barna ca să nu intre Dăncilă». Într-o democrație reală, în primul tur votezi ”pentru”. Votezi pentru niște idei, pentru niște valori, pentru niște convingeri, un program, o viziune. Este absolut aberant să votezi negativ în primul tur. În primul tur ai ocazia unică să spui ce vrei pentru țară”, a mai spus Theodor Paleologu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.