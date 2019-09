Theodor Paleologu și-a prezentat vineri, la Iași, candidatura la alegerile prezidențiale.

Prezent pe scena Teatrului Național din Iași, acolo unde a fost organizat evenimentul, candidatul PMP la scrutinul prezidențial a făcut o paralelă între România de la 1918 și România de acum.

IMAGINI BOMBĂ CU O VEDETĂ DIN ROMÂNIA! BĂRBAȚII AU RĂMAS ȘOCAȚII CÂND AU VĂZUT-O GOALĂ

”E un lucru pe care nu trebuie să-l uităm: contrastul între România de la 1918 și România de acum, deși, în mod evident, România are acum condiții mult mai bune decât atunci. Însă, pur și simplu, uitați-vă la Ionel Brătianu și Viorica Dăncilă, chiar și la Iohannis și Ferdinand. Ferdinand era un om de o foarte mare profunzime, de o foarte mare finețe, e unul dintre marii noștri regi, fără el, fără îndoială, multe lucruri nu s-ar fi întâmplat. Să ne gândim la acest contrast și să ne dăm seama unde suntem, să ne dăm seama unde a dus faptul că incompetența a fost practică generală în ultimii ani. Cum de am ajuns în halul ăsta? Cu Viorica Dăncilă și toată liota pe care o vedem? Această lipsă de competență, această proliferare a nulităților la toate nivelurile, incompetența de sus până jos, în toate domeniile, distrugerea economiei prin politici absurde, inflația, prețurile care cresc, degradarea educației. Toate aceste lucruri fac parte din realitatea pe care o vedem în zilele noastre. Asta încercăm să schimbăm, să întoarcem foaia, să propunem altceva”, a spus Theodor Paleologu.

LACRIMI AMARE ÎN SHOWBIZ! OANA LIS A FĂCUT ANUNȚUL CUMPLIT! ‘VĂ ANUNȚ CU DURERE ÎN SUFLET…’

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.