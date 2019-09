Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidențiale, a catalogat drept ”ridicole” vizitele în Statele Unite făcute de Viorica Dăncilă și Dan Barna.

Prezent în platoul Știrilor B1 TV, Paleologu susține că cei doi contracandidați ai săi afectează prestigiul României prin faptul că nu s-au întâlnit în SUA cu oficiali de rang înalt.

”Atât doamna Dăncilă, cât și domnul Barna ne-au oferit un festival zilele astea. Doamna Dăncilă s-a întâlnit cu primarul din Jersey City, iar domnul Barna s-a întâlnit cu asistentul adjunctului subsecretarului de stat. Este ridicol. Nu mă bucur că ai mei contracandidați se ridiculizează în felul ăsta pentru că e vorba de prestigiul României. Dan Barna este candidat la Președinția României. Un candidat trebuie să aibă în minte prestigiul funcției prezidențiale. Domnul Barna nu are nicio idee despre prestigiul funcției prezidențiale”, a spus candidatul PMP.

Totodată, Theodor Paleologu a sugerat că este posibil ca Viorica Dăncilă să se fi trecut pe lista invitaților fără știrea americanilor.

”Eu cred că doamna prim-ministru anunțase o vizită care nu fusese confirmată de cealaltă parte. (...) Ce nu știm este care a fost lista de personalități agreată pentru această întâlnire. Asta e întrebarea relevantă. La cât amatorism am văzut din partea doamnei Dăncilă, nu m-ar mira.

Cred că ambasadorul României ar trebuie să prevină astfel de situații atât de ridicole pentru că nu e vorba de doamna Dăncilă aici, e vorba de România”, a mai spus Paleologu.

Pe de altă parte, candidatul PMP a declarat că singurul îndreptățit să se afle în SUA în această perioadă este președintele Klaus Iohannis.

”Klaus Iohannis este președintele României și s-a dus la Adunarea Generală ONU. Este absolut firesc, este bine că s-a dus acolo, n-am nimic de comentat”, a explicat Paleologu.

Întrebat dacă îi ajută pe candidați acest turneu în SUA, Theodor Paleologu a răspuns: ”Asta cred ei. Singurul care nu e caraghios în situația asta este președintele Iohannis care chiar are ce căuta acolo. Ceilalţi doi se află în treabă”.

