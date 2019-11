Paleologu: Dăncilă merită să fie umilită în acest vot / Iohannis va avea probleme de legitimitate morală dacă nu acceptă dezbaterea (VIDEO)

Klaus Iohannis va avea grave probleme de legitimitate morală, chiar și câștigând prezidențialele cu 70%, dacă nu va accepta o dezbatere cu Viorica Dăncilă, este de părere Theodor Paleologu.

PSD merită să fie înfrânt într-o proporție covârșitoare, a mai declarat Paleologu, pentru B1 TV.

„Eu, ca cetățean, nu ca fost candidat sau om politic, aștept ca Iohannis să dea un minim semn de respect față de democrație și popor, acceptând o dezbatere. Nu e mare scofală.

Evident că consilierii o să-i spună să nu meargă la dezbatere, că așa e mai sigur.

Probabil va câștiga cel puțin 60%, problema e de legitimitate morală. Ulterior va fi un președinte disprețuit, chiar dacă va fi ales cu 70%. Dacă nu ai minima decență să te prezinți la o dezbatere, înseamnă că nu ai ce îți trebuie pentru a fi președinte. Un președinte trebuie să fie curajos, dacă nu are curaj, nu e demn de a fi președinte.

Nu am dubiu că va câștiga zdrobitor, pentru că Dăncilă merită să fie umilită în acest vot. Nu e vroba de dânsa ca persoană, ci de ce a reprezentat PSD în acești ultimi ani. PSD merită să fie înfrânt într-o proporție covârșitoare, dar aici e vorba de legitimitatea morală a președintelui, care va fi extrem de slabă, pentru că a sabotat jocul democratic”, a declarat Theodor Paleologu, pentru B1 TV.

