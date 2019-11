Paleologu: Sunt mândru de aceste voturi! E absolut necesar ca Diaspora să fie reprezentată corect în Parlament (VIDEO)

Candidatul PMP la prezidențiale, Theodor Paleologu, a declarat la finalul primului tur al scrutinului că rezultatul obținut este unul bun, în contextul în care n-am avut dezbateri în campanie și ne-am confruntat cu o criză guvernamentală. Paleologu a insistat că așteaptă de la Klaus Iohannis să participe la o dezbatere înainte de al doilea tur.

„Rezultatul e bun, în contextul în care n-am avut dezbateri, am avut o criză de guvern.

Nu se pune sub nicio formă problema de a vota PSD, dar aștept de la candidatul Iohannis să dea un semn de minim respect față de cetățeni și să participe la dezbatere. După dezbaterea cu doamna Dăncilă, îmi voi spune punctul de vedere.

Sunt mândru de aceste voturi, de voturile celor care m-au susținut.

Salut participarea masivă din Diaspora, e absolut necesar ca diaspora să fie reprezentată corect în Parlament.

Am tot spus în campanie că suntem deștepți și mulți. Vă mulțumesc din inimă!”, a declarat Theodor Paleologu.

