Scandal cu poliţia, live pe Facebook. 4 agenţi s-au luptat cu un şofer beat, ca să-i pună cătuşele (VIDEO)

A băut bine, s-a urcat la volan și a făcut apoi un scandal monstru. Este vorba despre un bărbat de 54 de ani din județul Timiș. În momentul în care a fost prins de poliție, a făcut un adevărat circ. Scenele șocante au fost transmise live pe Facebook. Individul a fost în cele din urmă încătușat și a ajuns la secție. În urma scandalului, individul beat a rămas fără permis și a primit și o amendă de 6.000 de lei, informează B1 TV.

