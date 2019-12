Percheziții într-un dosar de trafic de minori: Fete cu dizabilități, puse să se prostitueze (VIDEO)

Percheziții de amploare, marți dimineaţă, într-un dosar de trafic de persoane şi prostituţie. Trei femei și un bărbat din Recaş sunt acuzați că au abuzat de patru tinere, dintre care una minoră, convingându-le să se prostitueze, informează B1 TV. Ancheta DIICOT a scos la iveală faptul că minore de la Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități Recaș, care aparține de DGSAPC Timiș, din subordinea Consiliului Județean Timiș, erau racolate de o grupare de rromi din localitate și puse să se prostitueze. Poliţiştii au aflat despre acest caz după ce una dintre fetele abuzate a sunat la numărul de urgenţă 112 şi a spus că a fost batjocorită.

