Cum a petrecut Liviu Dragnea prima noapte în puşcărie (VIDEO)

Timp de trei ani de zile, Liviu Dragnea a avut un singur obiectiv: să schimbe legile justiţiei şi să scape de puşcărie. Deşi a dat jos trei guverne, a decapitat şefii parchetelor şi a stârnit împotriva lui sute de mii de oameni, şeful PSD şi-a ratat în final obiectivul, relatează B1 TV.

Reporter Gabi Mihai: "Cariera sa politică s-a încheiat brusc după înfrângerea de duminică de la europarlamentare şi condamnarea de ieri.

Preşedintele, încă în funcţie al Camerei Deputaţilor, a stat singur în celulă în prima noapte din cele care vor urma pentru următorii 3 ani şi 6 luni de închisoare în penitenciar. În momentul în care a ajuns, aici, la Penitenciarul Rahova, a fost primit în aplauze de către deţinuţi.

Şi ulterior i-a fost făcut un control medical. De altfel un control care li se aplică tututor deţinuţilor care intra în pentenciar. Iar astăzi, cu siguranţă, va avea mai multe vizite medicale.

Astăzi, cu siguranţă, va avea mai multe vizite medicale. De altfel, în perioada în care se afla în carantină, adică în următoarele 21 de zile, Liviu Dragnea va avea parte inclusiv de consiliere psihologică din partea celor din penitenciar.

Ulterior, după cele 21 de zile de carantină, o comisie din cadrul Penitenciarului Rahova va stabili regimul de detenţie în care va sta Liviu Dragnea. Şi va stabili şi penitenciarul în care acesta va executa pedeapsa de 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare. Mai mult decât atât, Livuiu Dragnea va putea să facă o primă cerere de eliberare condiţionată după ce va executa două treimi din pedeapsa, adică după 2 ani şi 4 luni de închisoare.

Vom vedea vedea ce strategie vor aplica apărătorii lui Liviu Dragnea. Nu este exclus ca aceştia să vină astăzi în vizită la Liviu Dragnea".

