Titlu de ”Cetăţean de onoare al Capitalei” pentru 30 de medici. Gabriela Firea: „Sunteți apreciați de toți românii. Ați salvați mii de vieți” (VIDEO)

Primarul General, Gabriela Firea, a acordat, miercuri, diplome de „Cetățean de Onoare al Capitalei” unui număr de 30 de medici.

„Eroii zilelor noastre nu mai pleacă la bătalii, însă luptă cu toate forțele pentru salvarea vieților oamenilor. Eroii zilelor noastre poartă halate albe și lucrează ore lungi într-o cursă contracronometru pentru a ne îngriji pe noi, semenii lor.

Această perioadă de criză ne-a arătat că este esențial să avem grijă unii de alții. Medicii fac asta în fiecare zi”, a scris Gabriela Firea, pe Facebook.

