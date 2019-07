Tudorel Toader, atac la Eugen Tomac: "S-a alterat şi el, în condiţiile în care face afirmaţii profund greşite, sau poate distorsionate în mod intenţionat"

Fostul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, se arată extrem de deranjat de toate vocile care îi pun în cârcă atacul la justiţiei al PSD-ALDE şi, acum, decizia CCR privind neconstituţionalitatea modificărilor la codurile penale.

După o perioadă de lipsă din spaţiul public, Toader a ieşit public cu nu mai puţin de trei postări pe Facebook în care arată că nu a fost implicat în niciuna din modificări, iar din aceste motive a fost şi demis pentru că a resping ordonanţele de urgenţă cerute de liderii PSD.

În ultima postare, Tudorel Toader lansează şi un atac dur la adresa lui Eugen Tomac, supărat de faptul că preşedintele PMP a afirmat că "decizia CCR arată rodul muncii lui Iordache şi Toader, avocaţii lui Liviu Dragnea".

"Credeam intr-o minima buna- credinta din partea lui Tomac, pe care il cunosc de la momentul venirii de peste Prut. S-a alterat si el, in conditiile in care face afirmatii profund gresite, sau poate distorsionate in mod intentionat. Il invit sa consulte cele doua proiecte de lege initiate de catre MJ, in iulie si noiembrie 2017, si sa spuna un singur dezacord cu deciziile CCR sau cu cele doua Directive.

Stiu ca nu merita sa ii raspund, dupa cum, si el stie ca repeta neadevaruri !", a scris Tudorel Toader pe Facebook.

Curtea Constituţională a respins luni, pentru a doua oară, modificările făcute de Parlament la codurile penale arătând că mai multe articole sunt neconstituţionale.