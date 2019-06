Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, joi, că a depus un proiect de lege prin care Diaspora să poată vota în două zile.

"Am depus mai multe inițiative legislative în acest sens. Chiar din 2016 am cerut să se introducă votul prin corespondență, și pentru prezidențiale și pentru europarlamentare.

Am cerut ca pentru diaspora să se organizeze alegerile în două zile.

Vom discuta cu MAE. Să ceară evidențele cu cetățenii români și unde sunt comunități mari să se organizeze votul anticipat. Procesul de viotare să înceapă sâmbătă la ora 7 și să se încheie duminică la ora 21.

Este singura formă prin care putem evita blocarea procesului de votare", a declarat Eugen Tomac.

