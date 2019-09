Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a criticat politica deschisă privind migranţia, cunoscută şi ca "unitate în diversitate", pe care o susţine şi alianţa USR-PLUS şi a arătat că aceste probleme trebuie rezolvate de la sursă pentru că altfel Europa se va lovita de o criză din cauza celor care nu vor reuşi să se integreze.

"E punctul lor de vedere, lucrurile sunt destul de limpezi din această perspectivă pentru că avem nevoie de instrumente concrete prin care să putem combate acest fenomen. Poziţia noastră, a PMP, este foarte clară că nu doar prin resurse financiare poate fi combătut acest fenomen ci el trebuie combătut la sursă.

Ştim că în Europa a existat această politică de a invita imigranţii să vină într-un număr uriaş şi problemele grave nu apar abia acum ci vor apărea în timp pentru că sunt comunităţi care nu se integrează. Această problemă este în mod intenţionat aproape pot să spun tratată superficial, ea nu este rezolvată, se încearcă doar soluţii politice de dragul de a linişti populaţia însă, mă tem, că şi pentru Europa de Est încep vremuri noi în ceea ce priveşte dificultăţile cu care se pot confrunta societăţilor din cauza celor care vin şi au un comportament neintegrat", a declarat Eugen Tomac, în emisiunea "Controverse" de pe B1TV.

