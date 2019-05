Președintele PSD, Eugen Tomac, le-a mulțumit românilor care au venit în număr foarte mare la vot și pentru alegerile europarlamentare și la referendum. Acesta a subliniat că PSD a primi o lecție dură prin felul în care românii s-au mobilizat să treacă referendumul convocat de Klaus Iohannis.

“PSD și-a primit lecția binemeritată. Mulțumim celor care ne-au dat încredere și care au votat și la referendum. Statul de drept nu este o glumă, este o valoare fundamentală pentru care ne vom lupta mai departe pentru a nu fi atins de niciun politician sau de o gașcă”, a afirmat Eugen Tomac.

Conform exit-poll-ului AVANGARDE-CURS de la ora 19, PMP a trecut pragul electoral, primind 5,2% din voturile românilor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.