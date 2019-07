Tomac (PMP), la Chișinău: Exact acum 70 de ani, peste 150.000 de români au fost deportați în Siberia și Kazahstan. O dramă care nu apare în manualele de istorie și nici în muzeele din țară (FOTO, VIDEO)

Peste 35.000 de români din Basarabia au fost deportați, în noaptea de 5 spre 6 iulie anul 1949, în Siberia. O drama care nu apare în manualele de istorie și nici în muzeele din țară

Eugen Tomac, președintele PMP, consideră că nu s-a făcut suficient astfel încât oamenii să cunoască dramele din perioada stalinistă, în contextul în care, în noaptea de 5 spre 6 iulie, s-au împlinit 70 de ani de la momentul în care peste 35.000 de români din Basarabia au fost deportați spre Siberia.

ȘOC ÎN TELEVIZIUNE! COVE, PRINS ÎN FAPT CU ANDREEA MARIN! E BOMBA ANULUI



„Mai mult de 35.000 de români din Basarabia au fost deportați, in noaptea de 5 spre 6 iulie anul 1949, în Siberia. O drama care nu apare în manualele de istorie din România și nici nu este prezentată în niciun muzeu din țară. Exact acum 70 de ani, in total peste 150.000 de români au fost deportați din teritoriile anexate de URSS in Siberia și Kazahstan, in anii de ocupație, iar averile lor confiscate”, a scris Eugen Tomac, pe pagina sa de Facebook.

ȘOC MONDEN! MONICA GABOR, PRINSĂ ÎN FAPT CU MR. PINK! A FĂCUT-O ȘI CU IRINEL ÎN ROMÂNIA! IMAGINI BOMBĂ (GALERIE FOTO)



Liderul PMP a fost prezent, sâmbătă, la Chișinău. În urma unei invitații lansate de Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național „Mihai Eminescu” de peste Prut, el a participat la premiera spectacolului „Dosarele Siberiei”, o piesă ce prezintă scenele cutremurătoare prin care au trecut românii deportați.