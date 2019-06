Eugen Tomac, despre situaţia din Republica Moldova: "Urmează vremuri interesante, iar România din păcate, nu este in stare, prin decidenții ei, să joace așa cum merităm" (VIDEO)

Scena din Republica Moldova este într-una adevărat "război" după ce Partidul Socialist al preşedintelui pro-rus Igor Dodon s-a aliat cu pro-europenii lui Andrei Năstase şi Maia Sandu pentru a forma noua majoritate şi a lăsa Partidul Democrat în opoziţie. Vladimir Plahotniuc a reacţionat rapid şi a dat mai multe înregistrări compromiţătoare cu Igor Dodon.

În faţa acestei situaţii extrem de tensionate, preşedintele PMP, Eugen Tomac, condamnă faptul că autorităţile de la Bucureşti nu sunt în stare să gestioneze această situaţie precum ar fi în interesul României.

"La Chișinău, Presedintele prorus Dodon, care și-a făcut campanie atacând Uniunea Europeană și amenințând că va scoate unionismul în afara legii, a cedat și a numit astăzi un premier cetățean român.

Atât premierul proaspăt investit Maia Sandu, cât și Andrei Nastase sunt cetățeni români și implicit cetățeni ai Uniunii Europene, ca de altfel majoritatea membrilor guvernului de la Chișinău.

Urmează vremuri interesante, iar România din păcate, nu este in stare, prin decidenții ei, să joace așa cum merităm", a scris Eugen Tomac pe Facebook.

