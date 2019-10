Tomac: 'Toți parlamentarii PMP vor vota LA VEDERE la moțiunea de cenzură'

Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat luni, că parlamentarii Partidului Mișcarea Populară vor vota la vedere la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă, de joi.

`Am incheiat in urma cu putine clipe o sedinta a deputatilor si senatorilor PMP si colegii au votat in unanimitate ca la motiunea de cenzura toti parlamentarii PMP sa voteze la vedere pentru caderea Guvernului Dancila. am transmis mesajul petnru ca au existat o serie de speculatii pe aceasta tema si daca altii vor sa tradeze motiunea de cenzura, sa se uite in curtea lor. La noi lucrurile sunt clare, ne vom face rolul de partid de opozitie`, a declarat Eugen Tomac.

tot la vedere au anunțat că vor vota și parlamentarii PNL, USR si ALDE.