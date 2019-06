Schimbări spectaculoase în Bucureşti în privinţa încrederii în personalitățile politice. Potrivit ultimului sondaj de tip Omnibus dat publicităţii de Curs, sunt schimbări radicale, faţă de situaţia de dinaintea alegerilor. Astfel, victoria PNL şi succesul referendumului îl propulsează pe Klaus Iohannis din nou în fruntea clasamentului. Faţă de precedentul sondaj, preşedintele a urcat cu nu mai puţin de 15%, informează B1 TV.

Klaus Iohannis a ajuns din nou în fruntea clasamentului încrederii, cu 49% marjă de încredere bună şi foarte bună în capitală.

Gabriela Firea scade în mod natural pe valul anti-PSD, însă atitudinea de disidenţă faţă de partid îi oferă posibilitatea propriei evoluţii, primarul general menţinându-se la 40% părere bună şi foarte bună.

Surpriza este Rareş Bogdan, noua "stea" a PNL, care intră în top direct pe locul 3, cu doar un procent sub Gabriela Firea. Deşi nu a preluat conducerea PNL Bucureşti, fostul jurnalist beneficiază de o încredere bună şi foarte bună de trei ori mai mare decât cea a lui Ludovic Orban.

În cazul liderilor Alianţei USR-PLUS, Dacian Cioloş şi Dan Barna, rezultatul peste aşteptări de la alegerile europarlamentare au un efect important, chiar dacă cei doi sunt încă sub potenţialul alianţei pe care o conduc. Cioloș a câştigat 4%, iar Dan Barna 12% faţă de precedentul sondaj.

O creştere importantă înregistrează şi Traian Băsescu, al cărui partid, PMP, a depăşit pragul electoral în primul rând datorită scorului bun din Capitală.

În schimb, eşecul ALDE îl aruncă şi pe Călin Popescu Tăriceanu în subsolul topului. Preşedintele Senatului avea la începutul primăverii 42% părere bună şi foarte bună în Bucureşti, iar în prezent se află la 22. O uşoară scădere înregistrează şi Victor Ponta, însă în interiorul marjei de eroare.

Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 1067 respondenţi, votanţi în vârstă de 18 ani şi peste. Marja maximă de eroare la nivelul întregului eșantion: +/-3,0% la un nivel de încredere de 95%.



