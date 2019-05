Vremea face prăpăd în partea de sud-vest a ţării. O fetiţă de doar 3 ani a fost găsită moartă după ce a fost luată de ape. De altfel, mai mulţi copii au fost surprinşi de de viitură, în judeţul Prahova, iar la această oră sunt căutaţi de autorităţi.

Zece trenuri au fost deja oprite pe ruta care face legătura dintre Bucureşti şi Moldova pentru că şinele de cale ferată au fost inundate. Meteorologii au emis pentru această după amiaza o avertizare de cod portocaliu, iar efectele se fac simţite de la o oră la alta.

Patru copii, dintre care cel mai mic are doar nouă luni, iar cel mai mare este în vârstă de şase ani, au fost luaţi de viitura produsă în comuna prahoveană Jugureni, anunţă Biroul de Presă al ISU Prahova. Dintre aceştia, o fetiţă de trei ani a fost găsită decedată.

Potrivit ISU Prahova, în localitatea Sângeru, viitura o suprins o femeie şi patru copii. Femeia cu care erau copiii a fost salvată în ultima clipă de un localnic şi copiii sunt căutaţi de către echipajele de pompieri.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.