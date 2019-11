ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019 // Traian Băsescu: ”Aceste alegeri sunt momentul fundamental de schimb de generații. Trebuie să vină generația care să îndrepte țara spre prosperitate” (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu a votat duminică, în jurul orei 11.00, la Liceul Jean Monnet din Capitală.

După ce și-a exprimat dreptul constituțional, europarlamentarul PMP a vorbit despre momentul unui schimb de generații.

”Cred că aceste alegeri sunt momentul fundamental de schimb de generații. Generația mea și-a făcut datoria, trebuie să vină generația care să îndrepte țara spre prosperitate.

Am un mesaj penteru alegători. Am văzut din statistici că tineretul a ieșit cel mai puțin la vot. Au pe cine alege”, a declarat Traian Băsescu.

